Англия ослабляет карантин

В Англии начался первый этап отмены карантинных мер. Людям можно свободно выходить на улицу, возобновят работу промышленные, строительные и другие предприятия, чьи сотрудники не могут работать из дома.

Ношение масок не обязательно, но рекомендовано.

Ослабления пока не касаются других частей Соединённого Королевства — Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Мы не можем вернуться к тому, с чего начинали. Мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии. Я думаю, что по мере того, как наши решения будут воплощаться в жизнь, люди поймут, каким именно путём мы идём, к чему именно стремится страна".

Лозунг правительства "Оставайтесь дома!" сменился новым призывом "Будьте бдительны!". Британская оппозиция называет и его, и всю политику кабинета невнятной, и призывает раскрыть механизм принятия решений:

Кир Стармер, лидер лейбористской партии:

"Премьер-министр утверждает, что решения принимаются на основе научных данных и статистики системы здравоохранения. В этом случае, чтобы поднять доверие людей к решениям правительства, не мог бы премьер-министр опубликовать те самые научные данные, на которых основывались эти решения?"

В любом случае до полномасштабного возвращения к прошлой жизни ещё далеко. Лишь в июне откроются магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Возможно, возобновится занятия в школах, а также разрешено будет проводить концерты и спортивные встречи без зрителей. Сходить в паб, в церковь или в парикмахерскую британцы смогут не раньше июля.