США "подталкивают КНР к новой холодной войне"

Последние заявления Вашингтона о роли Пекина в распространении коронавируса "подталкивают Китай к новой холодной войне с США". Об этом заявил в воскресенье глава китайской дипломатии Ван И, добавив, что его страна не оставит происходящее без ответа.

За последние недели сам президент Трамп и члены его администрации неоднократно обвиняли КНР в замалчивании информации об эпидемии нового коронавируса в городе Ухань в конце 2019-го, способствовав тем самым пандемии. Дональд Трамп даже не исключил возможности потребовать от Пекина многомиллиардных компенсаций.

"К сожалению, помимо потерь, которые приносит новый коронавирус, можно говорить о своего рода политическом вирусе, распространяющемся из США. Этот политический вирус использует любую возможность, чтобы подвергнуть нападкам и очернить Китай. Некоторые политики полностью игнорируют факты и фабрикуют слишком много лжи, не перестают строить теории заговора", - заявил в частности Ван И, министр иностранных дел Китая.

За последние 2 года мировое сообщество стало свидетелем торговой войны, развязанной администрацией Трампа и сказавшейся на мировой экономике. С началом пандемии враждебность Вашингтона по отношению к Пекину достигла апогея, констатируют наблюдатели.

В самих США до воскресенья спущены государственные флаги, чтобы почтить память жертв эпидемии. На сегодня число заразившихся превысило в стране 1 миллион 620 тысяч человек, количество умерших - больше 97 тысяч.

В ожидании печальной отметки в 100 тысяч умерших от Covid-19, газета "Нью-Йорк Таймс" посвятила первую полосу в воскресенье тысяче из них, рассказав, какой была их жизнь.