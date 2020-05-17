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Израиль

Смерть посла КНР в Израиле

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 Ирина Шелудкова
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Смерть посла КНР в Израиле
Авторское право  AP
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Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Дипломату было 57 лет. Он занял пост посла КНР в Израиле в феврале текущего года, а до этого с 2016 года представлял Китай на Украине. По данным израильских СМИ, признаков насильственной смерти не обнаружено, посол, предполжительно, мог скончаться в результате сердечного приступа.

О смерти посла стало известно два дня спустя после того, как газета The Jerusalem Post опубликовала его заявление, осуждающее позицию госсекретаря США Майка Помпео, который раскритиковал объемы инвестиционной деятельности Китая в Израиле и обвинил Пекин в сокрытии информации о масштабах вспышки коронавирусной инфекции.

Ду Вай напомнил, что Китай за последние два месяца направил в США большие партии средств защиты и медицинского оборудования, а доля Китая в инвестициях, которые Израиль получает от иностранных госудрств, составляет всего 3%.

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