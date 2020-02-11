Правительство КНР "никогда не занималось кибершпионажем"

Правительство и армия Китая "никогда не занимались кибершпионажем" - так официальный Пекин отреагировал во вторник на обвинения, предъявленные накануне четырем гражданам КНР Министерством юстиции США. В заявлении Минюста военнослужащим Народно-освободительной армии Китая вменяется в вину хакерская атака на бюро кредитных историй Equifax в 2017 году.

"В обвинительном заключении утверждается, что хакеры получили доступ к именам, датам рождения и номерам социального страхования почти 150 миллионов американцев, а также к водительским правам без малого десяти миллионов, - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне Генеральный прокурор Уильям Барр. - Четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая вступили в сговор с целью взлома компьютерных систем Equifax и экономического шпионажа".

Американские СМИ сообщают, что злоумышленники также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тысяч человек. Все четверо объявлены в розыск ФБР.

Пока они находятся в Китае, они не могут быть арестованы, "но однажды они совершат ошибку, и мы будем тут как тут", - заверил замдиректора ФБР Дэвид Боудич.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан напомнил на брифинге в Пекине, что согласно обнародованной на сегодняшний день информации, "соответствующие органы США занимались кибервторжением, наблюдением и мониторингом деятельности иностранных правительств, учреждений, предприятий, университетов и частных лиц, в том числе своих союзников". Китай также стал жертвой подобных действий, добавил он.