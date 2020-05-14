США - Китай: новые обвинения в попытках "незаконного сбора информации"

ФБР и Министерство внутренней безопасности США обвинили хакеров, которые связаны, "с Китаем" в попытках "незаконного"сбора ценной интеллектуальной собственности", касающейся разработок вакцины от COVID-19, а также протоколов лечения и диагностики заболевания.

Пекин эти обвинения отверг.

Спустя несколько часов после публикации коммюнике американских правоохранителей директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан сообщил - его слова цитирует The Associated Press - что "сегодня никто не может предсказать, когда пандемию возьмут под контроль, и что лишь будущая вакцина способна дать требуемый уровень иммунитета для населения".

Тем временем Белый дом настаивает на возобновлении работы школ, несмотря на предостережения главного инфекциониста США профессора Фаучи.

"Мне его слова не кажутся приемлемыми, мы не можем с ними согласиться", - заявил Трамп прессе.

Давая показания в сенатском комитете по здравоохранению, Энтони Фаучи заявил, что "мы не знаем, как поведет себя вирус в отношении детей, и лучше в данном случае проявить большую осторожность, чем не проявить ее вовсе".

Количество инфицированных в США разнится от штата к штату, но в конечном итоге страна насчитывает больше всего зараженных в мире - их число стремительно приближается к полутора миллионам человек, а от COVID-19 уже погибли 85 с лишним тысяч жителей Америки.