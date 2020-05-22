Еврокомиссия представила план по сохранению биоразнообразия

К Международному дню биологического разнообразия, учрежденному Генассамблеей ООН четверть века назад, Европейская комиссия представила собственный план по спасению сотен представителей флоры и фауны, а заодно - и самого человечества. О том, как жителями ЕС зажить в гармонии с природой уже через десять лет, рассказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс

"Природе наносится вред в беспрецедентных мас штабах. Около миллиона видов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Это угроза и для нашей жизни, нашего здоровья, нашего благополучия", - заявил он.

В Еврокомиссии рассчитывают, что к 2030 году в ЕС не менее 30% земель и водоемов получат статус особо охраняемых природных территорий и появятся около 3 млрд новых деревьев. Под их посадку намерены пустить около четверти европейских сельскохозяйственных угодий. Еще столько же должны передать под органическое земледелие.

Сегодня около трети видов насекомых находятся под угрозой полного исчезновения. Скорость их вымирания в восемь раз выше, чем у млекопитающих, птиц и рептилий. Еврокомиссия предлагает в два раза сократить применение пестицидов в сельском хозяйстве.

Брюссель выступает за рациональное использование природных ресурсов, а значит – за изменение культуры потребления продовольствия в принципе. Его сокращение поможет снизить производственные потери и количество пищевых отходов на 50% к 2030 году.

Грядущими переменами недовольны не только фермеры, боящиеся лишиться дохода, но и "Гринпис". В организации отмечают, что около 70% территорий стран-членов ЕС занимают пастбища, а Брюссель так и не призвал европейцев есть меньше мяса.