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Япония

Япония конфискует залог за Карлоса Гона

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  Андрей Позняков 
Япония конфискует залог за Карлоса Гона
Авторское право
AP Photo/Koji Sasahara
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После бегства в Ливан экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон может не опасаться выдачи японским властям. Как отмечает «Франс-Пресс» со ссылкой на источники в судебных органах, этого не позволяет ливанское законодательство. Гон имеет гражданство Ливана, кроме того, между Бейрутом и Токио нет соглашения об экстрадиции.

В Японии тем временем объявили о конфискации залога, под который предпринимателя перевели под домашний арест. Речь идёт о сумме ок. 14 млн долларов. Японский адвокат Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака отмечает, что его побег могут признать серьёзным правонарушением:

«Конечно, то, что он сделал, непростительно, ведь это противоречит условиям освобождения под залог. Независимо от того, признают ли японские судебные органы нарушение, это нехорошо. Но я могу понять, что чувствует человек, когда ему приходится делать то, что он не должен делать. Хотя этого делать не следует, я могу понять его чувства».

В Японии Карлоса Гона ждёт суд по делу о сокрытии доходов и о присвоении средств компании Nissan. Предприниматель все обвинения отвергает. Он заявляет, что сбежал «не от правосудия, а от несправедливости и политического преследования».

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