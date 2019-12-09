Япония: гармоничная осень

Осень и преддверие зимы в Японии - время красного цвета. Природа меняется пронзительно и быстро. Euronews предлагает вместе полюбоваться обновленным пейзажем.

Мы - районе Урабандай в префектуре Фукусима: сюда по традиции едут любители осенних пейзажей со всей страны. Погружению в мир природы способствуют просторы здешнего национального парка.

"Сейчас самое время встретиться с природой, - признается японская женщина, приехавшая сюда с семьей. - Мы рады показать эти прекрасные виды детям".

Люди замирают пред великолепными картинами: вот синяя гладь озера контрастирует с алыми листьями на деревьях. Гид Масахиро Икеда показывает и рассказывает: "Видите гору Бандай? Это вулкан. 131 год назад случилось извержение, оно спровоцировало сход оползней. Это нарушило естественное течение реки, так сформировались озера, болота. Позднее здесь посадили деревья, природа возродилась".

euronews

В сопровождении гида мы углубляемся в лес, выбирая тропу Гощики-нума - 4 километра живописного пути между удивительными болотами голубого цвета. Японцы хорошо понимают язык природы: зеленая вода в одном из озер, к примеру, объясняется высоким содержанием в ней алюминия. Знание природных кодов - не просто биология и ботаника, но и настоящее духовное измерение для жителей Страны Восходящего Солнца.

يورونيوز

Священник Шигецугу Миядзава, также большой поклонник созерцания пейзажей, рассказывает: "Синтоизм не предполагает доминирования человека над природой, нет, нас учат жить в гармонии с ней. Такова наша философия".