Швейцария снимает запреты на массовые сборища

Швейцария семимильными шагами движется к восстановлению нормального ритма жизни. Решение ослабить карантин принято на фоне стабильно низких показателей новых случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения страны пояснил, что выход из режима изоляции пройдет в несколько этапов. Одним из главных индикаторов станет постепенное расширение общественных сборищ.

"С 30 мая в общественных местах смогут собираться до 30 человек, - сообщил Ален Берсе. - Предположим, молодежь хочет провести футбольный матч, такая возможность у них будет. Группа людей собралась на пикник? И это возможно".

Власти подчеркивают, что на всех этапах выхода из карантина соблюдение правил санитарной безопасности остается обязательным.

"Начиная с субботы 6 июня разрешены все общественные и частные мероприятия с числом участников, не превышающих триста человек, - объявил Берсе. - Это и политические слеты, и семейные праздники, возможно, концерты, вечеринки, летние лагеря для детей, а также кинотеатры театры и спортивные клубы".

Зоопарки, казино, ботанические сады, бассейны, кемпинги, оздоровительные центры, парки аттракционов и развлекательные центры - вот неполный перечень общественных заведений, готовящихся принимать посетителей с 6 июня. Постепенная отмена ограничений на массовые мероприятия позволит возобновить работу многочисленных международных организаций на территории Швейцарии.

Ослабление карантина означает окончание специальной миссии для резервистов, мобилизованных на помощь медикам в кантоне Во. За время эпидемии в Швейцарии были выявлены свыше 30 тысяч зараженных ковидом, умерли более полутора тысяч пациентов.