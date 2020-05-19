Коронавирус на мясокомбинатах Европы

Крупные предприятия мясной промышленности стали новым очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе. На севере Франции в департаменте Кот-д’Армор на скотобойне группы Kermene выявлено 69 новых случаев заражения, после чего 800 сотрудников завода прошли тестирование. В департаменте Луаре на скотобойне Tradival инфицированы 54 рабочих. Местные власти заявили, что завод технически устарел, несмотря на принятые меры безопаснсоти, работа на нем приостановлена.

Сотрудница предприятия Лиди Ардуин говорит: "Нам установили разное время для посещения раздевалки. Помещение маленькое, но мы были предельно осторожными, все знают об эпидемии. что от этой болезни люди умирают".

В Германии в земле Нижняя Саксония заразились 92 сотрудника мясокомбината. В земле Северный Рейн-Вестфалия на заводе были выявлены свыше 150 инфицированных. Многие работники этих предприятий — трудовые мигранты из Румынии и Болгарии. Сложившаяся ситуация проливает свет на условия их размещения.

Петер Коссен из благотворительная ассоциации "За достоинство и справедливость" помогает мигрантам в городе Ленгерих: "Люди живут в очень маленьких, переполненных квартирах. Там есть и младенцы, и дети школьного возраста, только представьте возможные последствия. Эти квартиры зачастую принадлежат работодателю, поэтому мигранты находятся в зависимом положении. Как только заканчивается контракт, они должны покинуть квартиру".

Власти Германии обещают усилить контроль и возможно запретят либо введут ограничения для найма сотрудников через подрядчиков и субподрячиков. Министр труда Германии Хубертус Хайль назвал такую практику "организованной безответственностью" и призвал к наведению порядка в отрасли.