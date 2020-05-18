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Бизнес

Япония вступила в рецессию

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 Павел Барсуков
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Япония вступила в рецессию
Авторское право  Eugene Hoshiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Япония вступила в рецессию, страну может ожидать крупнейший за послевоенное время экономические спад. Об этом заявлено в правительственном докладе, который подводит экономические итоги первого квартала.

Подчёркивается, что ВВП начал падать ещё до пандемии: с января по март он сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, в сопоставлении с началом 2019 года — на 3,4%.

Это меньше, чем ожидали некоторые эксперты, но дальнейшее падение из-за коронавируса неизбежно. Во втором квартале в Токио ожидают снижения ВВП на 12% по сравнению с началом года, а в годовом исчислении эта цифра может достичь 22%.

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