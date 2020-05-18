ВВП США упадёт на 20-30%

ВВП Соединённых Штатов во втором квартале этого года может сократиться на 20-30%. С таким заявлением выступил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Уровень безработицы при этом может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. По его словам, сегодня самый важный экономический показатель для страны — медицинские отчёты.

В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжёлую, "новой Великой депрессией". В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.