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Япония

Ёсихидэ Суга возглавил японских либерал-демократов

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 Марфа Васильева
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Передача полномочий: Ёсихидэ Суга становится новым главой ЛДП
Передача полномочий: Ёсихидэ Суга становится новым главой ЛДП   -   Авторское право  Eugene Hoshiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Ёсихидэ Суга избран в понедельник председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии на состоявшемся в Токио партийном съезде.

До сих пор он занимал должность генерального секретаря кабинета министров. По мнению наблюдателей, Суга может возглавить японское правительство уже в среду, на заседании обеих палат парламента. В таком случае он сменит на этом посту Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку.

Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Затем пройдут новые выборы председателя, уже на стандартный трехлетний срок. Страны восходящего солнца

"Всем вместе, с Ёсихидэ Суга у руля нашей партии, нам предстоит преодолеть коронавирус и построить процветающую Японию!" - заявил, передавая полномочия, Синдзо Абэ.

На пресс-конференции в качестве нового председателя Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга заявил, что Страна восходящего солнца "продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать вопрос принадлежности всех островов южной части Курил".

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