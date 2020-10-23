Лондон подписал с Токио торговую сделку "в рекордные сроки"

Великобритания и Япония подписали в пятницу соглашение о свободной торговле. Наблюдатели подчеркивают, что документ, подписи под которым на церемонии в доме приемов в Токио поставили британский министр внешней торговли и глава японского МИДа, станет первой крупной сделкой Лондона после выхода из Евросоюза.

Заявление британского министра Элизабет Трасс по итогам сделки прозвучало как политическая декларация: "Многие считали, что независимая Великобритания не сможет заключить крупную торговую сделку, поскольку на это уйдут годы. Сегодняшний день доказал, что скептики ошибались: новаторская для Великобритании сделка была согласована в рекордно короткие сроки".

В министерстве иностранных дел Японии уточнили, что соглашение - после ратификации парламентами двух стран - вступит в силу в январе 2021 года. Оно призвано отменить пошлины более чем на 90% экспортных товаров.

"Тот факт, что мы смогли заключить это торговое соглашение беспрецедентными темпами, всего за четыре с половиной месяца интенсивных переговоров, свидетельствует о решимости наших стран продвигать свободную торговлю", - заявил в свою очередь министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Он также сообщил, что правительство Японии намерено оказать содействие вступлению Великобритании в Транстихоокеанское партнерство - региональную организацию, в рамках которой осуществляются договоренности о снижении торговых тарифов и более свободном движении

капиталов и технологий.

До сих пор Япония не входила в десятку крупнейших торговых партнёров Великобритании. Первое место в этом рейтинге занимают США, далее следуют три государства ЕС: Германия, Нидерланды и Франция.

По данным британской стороны, объем торговли между двумя странами составил в 2019 году 34,8 млрд евро. Нынешняя договоренность призвана увеличить товарооборот на 16,7 млрд.