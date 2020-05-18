Бурное заседание в гонконгском парламенте

Пропекинский депутат Старри Ли в понедельник возглавила один из ключевых комитетов Законодательного совета Гонконга. Как сообщает ТАСС, выборам на эту должность предшествовали стычки и потасовки с участием 15 оппозиционных парламентариев, которые в итоге были выведены из зала.

Борьба за контроль над влиятельным комитетом, ответственным за порядок выдвижения законопроектов, продолжалась более шести месяцев и фактически парализовала работу парламента. Центральные власти в Пекине обвиняли замглавы комитета Денниса Квока от оппозиционного блока в попытках затянуть выборы председателя с октября прошлого года и намеренно затормозить законодательную работу.