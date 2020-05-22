Брюссель переживает за Гонконг и хмурится Пекину

Во властных учреждениях Евросоюза с тревогой наблюдали по телевидению и интернету за тем, как из Законодательного совета в Гонконге насильно выпроводили политиков-демократов.

Они протестовали против намерения КНР ужесточить меры безопасности в специальном административном районе и запретить акции протеста. Гонконгская оппозиция видит в этом нарушение принципа сосуществования двух систем.

Пресс-секретарь ведомства по иностранным делам Евросоюза написала с соцсетях:

«Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Гонконгом. Мы придаём большое значение принципу «Одна страна - две системы».

Депутаты Европарламента пошли дальше и осудили планы Пекина.

Немецкий "зелёный" назвал заявление упомянутого пресс-секретаря "робким". Рейнхард Бутикофер выразил в Твиттере сомнение в том, что Гонконг останется важным финансовым центром, если Пекин проигнорирует его автономию.

Бельгийский либерал Ги Верхофстадт написал: «Китай намерен уничтожить то, что осталось от демократии в Гонконге, забить гвоздь в гроб с надписью “Одна страны - две системы».

Брюссель адресует Пекин вполне отчетливуют предупреждающую риторику. Но Евросоюз пока не даёт понять, что он предпримет на деле для поддержки Гонконга, и в какому риску он будет готов подвергнуть свои отношения с Китаем.