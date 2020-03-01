Слезоточивый газ в Гонконге

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста в метро на полуострове Коулун. сотни человек собрались на станции "Принц Эдвард".

Они попытались привлечь внимание к инциденту шестимесячной давности, когда состоялась полицейская операция по разгону и массовому задержанию убегавших участников антиправительственной демонстрации на платформе метро.

Манифестанты обвиняют стражей порядка в злоупотреблении силой, что повлекло ранения нескольких человек, в том числе случайных пассажиров.

Собравшиеся в субботу возложили цветы у станции метро, а затем принялись раскидывать мусорные баки на проезжей части, пытаясь перекрыть движение транспорта по одной из улиц.