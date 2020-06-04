Гонконг: уважать гимн Китая

До 3 лет тюрьмы или штраф до 6,4 тыс долларов - несмотря на бурный протест оппозиции, парламент Гонконга принял закон об уголовной ответственности за неуважение к гимну Китая. В Макао, втором административном районе КНР, аналогичный закон был принят в 1999 году.

Голосование по документу пришлось прервать - один из препятствующих этому законодателей разлил в зале пахучие биоудобрения. Заседание продолжилось в другом помещении.

Разливший жидкость заявил, что сделал это в знак протеста против закона о гимне и против действий Коммунистической партии КНР 4 июня 1989 года, когда на площади Тяньаньмэнь в Пекине армия открыла огонь по участникам демонстрации китайских студентов.Погибли по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Этот день на территории Китая до последнего времени отмечали только в Гонконге. Но в этом году власти особого административного района запретили мероприятие, объяснив это плохой эпидемиологической ситуацией.

Попытки принять закон о гимне вызвали новые протесты и беспорядки в Гонконге. У китайского посольства в Сеуле состоялась акция в их поддержку. Её участники почтили также память погибших на площади Тяньаньмэнь.