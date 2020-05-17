Мексика: мамонты "рассказали" о наших далеких предках

Созданные человеком ловушки для мамонтов, найденные близ мексиканского города Тультепек, меняют современные представления о наших далеких предках. Вот уже несколько месяцев недалеко от Мехико антропологи ведут раскопки на месте обнаруженных ловушек, чей возраст оценивается в 15 тысяч лет. В эти ямы в свое время попали порядка 14 шерстистых мамонтов. Исследователи полагают, что охотники не только сооружали ловушки в ожидании, что в них попадет зверь. Но преследовали и загоняли туда животных. Осматривая кости, ученые установили, что ребра мамонтов использовались для резки мяса, а локтевые кости служили инструментами для полировки.

Каким он был, человек в период позднего плейстоцена?

Хуана Антониета Суньига, историк: "Это был человек, который знал окрестности, свое окружение и умел наблюдать за природой. И это изменит теории о том, что доисторический человек был диким, свирепым и безжалостным, фактически пещерным. Нет, этот человек был организован, потому, что такая работа, как перемещение мамонта, его обработка и использование, требуют организации процесса. Должна быть система общения, языковая система, должна быть работа в команде. Все это настолько важно, что это меняет наши познания о мексиканской доисторической эпохе, и о мире".

Работы на месте раскопок продолжаются. Ученые убеждены, что в этом районе может находиться целая сеть созданных древними людьми ловушек для мамонтов. А значит, антропологов впереди ожидает немало сюрпризов.