В Израиле найдены останки нового вида древних людей
В Израиле найдены останки ранее неизвестного вида древних людей.
Фрагменты человеческих черепа и челюстей возрастом от 120 до 140 тыс. лет ученые нашли во время раскопок в известняковом карьере Нешер-Рамла в центре Израиля.
Детально изучив их, палеоантропологи обнаружили сочетание черт, характерных как для неандертальцев, так и человека прямоходящего – первого представителя рода Homo, который покинул Африку около 2 млн лет назад.
Несмотря на внешнее сходство, современные люди (Homo sapiens) и неандертальцы развивались разными путями. Раньше считалось, что предки обоих видов разделились примерно 650 тыс. лет назад.
Homo sapiens остались жить в Африке и постепенно колонизировали ее, а Homo neanderthalensis мигрировали на север и заселили Европу и Азию.
Ученые говорят, что найденные в Израиле останки прольют новый свет на эволюцию человека.