В Израиле найдены останки нового вида древних людей

В Израиле найдены останки ранее неизвестного вида древних людей.

Фрагменты человеческих черепа и челюстей возрастом от 120 до 140 тыс. лет ученые нашли во время раскопок в известняковом карьере Нешер-Рамла в центре Израиля.

Детально изучив их, палеоантропологи обнаружили сочетание черт, характерных как для неандертальцев, так и человека прямоходящего – первого представителя рода Homo, который покинул Африку около 2 млн лет назад.

Взглянув на эти кости, мы сразу поняли, что это другой вид человека - не Homo sapiens. Фрагмент черепа указывает на очень низкий и плоский череп, не похожий на наш - круглый и высокий, а в нижней челюсти нет подбородка. А подбородок, как мы знаем, есть только у нас, Homo sapiens. Поэтому мы сразу поняли, что имеем дело с кем-то другим Хила Мэй научный сотрудник, Медицинский факультет Саклера

Несмотря на внешнее сходство, современные люди (Homo sapiens) и неандертальцы развивались разными путями. Раньше считалось, что предки обоих видов разделились примерно 650 тыс. лет назад.

Homo sapiens остались жить в Африке и постепенно колонизировали ее, а Homo neanderthalensis мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Ученые говорят, что найденные в Израиле останки прольют новый свет на эволюцию человека.