Музыка каменного века: найден древнейший духовой инструмент

Антропологи нашли во Франции духовой музыкальный инструмент, который на данный момент можно считать самым древним — это раковина гигантской улитки возрастом в 18 тысяч лет. Ученые сделали открытие, изучая хранящиеся в музее Тулузы артефакты из раскрашенной части пещеры Марсулас, расположенной на юге страны. Группа антропологов под руководством Кэрол Фритц (Carole Fritz), научного сотрудника Тулузского университета (Франция), случайно открыла пока самый древний пример того, что люди освоили музыкальное искусство еще до появления цивилизации.

Ранее считалось, что этот предмет использовали в качестве ритуальной чаши, но затем эксперты заметили в нем необычные отверстия, к тому же у раковины был отбит кончик, позволявший человеку дуть в нее.

"Звук, издаваемый этой раковиной, потрясает своей мощью. Уровень превышает 100 децибел. Поэтому, если представить такую музыку в маленькой пещере, похожей на коридор, можно понять, какие ощущения люди испытывали, когда кто-то из собравшихся играл на этом инструменте", — говорит Филилл Уолтер из парижского университета Сорбонна.

Исследователи создали специальную компьютерную модель, которая подтвердила их предположения. Затем антропологи попросили профессиональных музыкантов, работающих с духовыми инструментами, сыграть на этой древней трубе. Она воспроизвела звуки, похожие на ноты до, до-диез и ре. В ближайшее время ученые подготовят полную трехмерную копию этой раковины и проверят, смогут ли музыканты сыграть на ней другие ноты. Выводы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

Раковина была обнаружена в 1931 году, но даже 10 лет назад еще не было технических возможностей для проведения такого исследования.