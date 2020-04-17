Из-за карантинных мер европейцы стали меньше ходить в магазины и больше делать покупки в интернете. В онлайн переместился и обман.

Особенно выросло мошенничество при продаже дефицитных товаров санитарии и гигиены таких, как маски и дезинфицирующие гели.

Бельгийская организация защиты прав потребителей наладила приём и обработку жалоб, имеющих отношения к коронавирусу. По словам её представителя, выявлено много злоупотреблений:

«С самого начала кризиса некоторые операторы воспользовались беспокойством граждан в связи с Covid-19, что продавать товары низкого качества, не соответствующие их описанию, - сказал Жан-Филипп Дюкер. - Цена на них вздули так, что в некоторых случаях это можно назвать надувательством».

Из военных времён вернулось и понятие "спекулянты". Наживаясь на страхе перед инфекцией, они перепродают маски в семь раз дороже прежнего. Только теперь это происходит во всемирной сети.

Поскольку большинство веб-сайтов работают на интернациональном уровня, а их товары распространяются в Евросоюзе, его учреждения настойчиво требуют от не размещать фальшивую рекламу. Греческий евродепутат, член Комитет по защите прав потребителей, видит положительные результаты:

«Платформы для онлайн-шоппинга и соцсети, с которыми связалась Еврокомиссия, добровольно внедряют системы борьбы с мошенничеством, - сказала Анна-Мишель Асимакопулу. - На самом деле они обязаны это делать. В одном случае оператор сообщил, что он удаляет более миллиона таких вещей в день ".

Основные товары тоже подорожали. В бельгийских супермаркетах наблюдается рост цен в среднем до 6%, а на туалетную бумагу - до 30%. Общая инфляция остаётся низкой из-за подешевевшего топлива.