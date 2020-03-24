COVID-19: интернет пока выдерживает возросшую нагрузку

Любители йоги привыкают упражняться перед компьютерными экранами в группах. Их участники и тренеры могут находиться где угодно в мире.

Политические лидеры и деловые люди Евросоюза вместо очных встреч осваивают режим видеоконференций.

Но из-за пандемии коронавируса люди стали больше пользоваться на дому интернетом, для работы в удаленном режиме или досуга (например, просмотра кино по стримингу), и в результате резко возросла нагрузка на всю сеть интернета.

Еврокомиссар по цифровым делам Тьерри Бретон в твиттере приветствовал решение компаний Netflix и Youtube слегка снизить качество своего потокового видео в Европе на 30 дней, чтобы сократить объем передаваемой информации.

Американский гигант электронных развлечений Disney также отложил запуск своего стримингового сервиса Disney+ во Франции после того, как его попросили на четверть сузить диапазон передачи данных по всему европейскому рынку.

Поскольку люди больше работают, учатся и отдыхают, развлекаются дома, некоторые интернет-провайдеры сообщают об увеличении пользования сетью на 20-30%. Но для этого специалиста по сетям это не повод для беспокойства (пока):

"Глобальные сети и интернет способны справиться с возросшей нагрузкой, в них встроены дополнительные буферы и мощности по всему миру", - говорит технолог Шинтан Пател из британского подразделения Cisco. "Мы работаем с клиентами сервисных провайдеров по всей Европе и по всему миру, чтобы задействовать эти резервы, необходимые в эти критические времена".

Имеющийся у серверов запас прочности можно будет вскоре нарастить. А пока представитель европейской сети телеком-операторов призывает улучшить качество мобильной интернет-связи для наиболее нуждающихся граждан без увеличения платы за это.

"Домашние пользователи, бизнес-клиенты и студенты, занимающиеся дистанционным образованием, особенно страдают в наиболее затронутых вирусом странах, таких, как Италия, Испания и Бельгия", - сказал Алессандро Гропелли. "Им нужно предоставлять бесплатные или безлимитные планы".

Для многих жителей Евросоюза на время нашествия COVID-19 интернет может оказаться главным окном в окружающий мир и единственным средством общения с близкими людьми, от которых велено отдалиться.