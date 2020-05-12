В среду неформальную видеоконференцию проведут министры сельского хозяйства 27 стран Евросоюза. Они обсудят не только будущее своего сектора, но и последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

На нужды здравоохранения выделяются большие средства, которые защитники окружающей среды призывают переориентировать, по завершении чрезвычайной ситуации, на поддержку традиционных, более чистых форм земледелия.

Представитель организации Greeenpeace заступается за тружеников села, которых теснит агропромышленный бизнес:

«У нас очень несправедливая система, - говорит Марко Контьеро. - За последнее десятилетие мы потеряли 4 млн мелких ферм. Их поглотили крупные комбинаты, на поддержку которых уходит треть всех субсидий, хотя они составляют всего один процент хозяйств. Эту систему больше нельзя оправдать, она должна измениться, должна быть полностью реформирована ».

В настоящее время 40% бюджета Евросоюза составляют ассигнования на сельское хозяйство. Представитель Greeenpeace предлагает выплачивать эти средства не исходя из размера полей и пастбищ, а в зависимости от перехода на возобновляемые источники энергии и социальной значимости ферм:

«Казённые деньги должны тратится не на поддержку гектаров, то есть землевладельцев, которым принадлежат миллионы этих гектаров, а на поддержку фермеров, - продолжает Контьеро. - Причем поддержка фермерам должна зависеть о пользы для окружающей среды и общества, которую приносят их фермы ".

В Европейском парламенте председатель Комитета по сельскому хозяйству с пониманием относится к таким призывам. Но он считает, что общая аграрная политика должны радикально измениться из-за пандемии:

«Мы можем реализовать все уроки, извлеченные из этого кризиса, - говорит Ноберт Линц. – Об этом идут переговоры в Парламенте, переговоры ведутся и в Совете ЕС».

Многие в Европарламенте обеспокоены экологическими и социальными аспектами развития общей аграрной политики. Немецкий депутат намерен подробно обсудить с коллегами из других стран все эти элементы.

«Я - за такие дискуссии, - продолжает Линц. - Большинство членов Комитета по сельскому хозяйству в Европарламенте поддерживают предложение о том, что нужно делать больше для малых хозяйств. Они более устойчивы, более органические, меньше загрязняющие воздух и землю, принимающие больше мер в отношении климата. Мы разрабатываем предложения на эти темы, и их вскоре можно будет увидеть".

Эти предложения будут представлены на дебаты и голосование в Европарламенте, а затем на одобрение глав государств и правительства, и на исполнение Еврокомиссией. Часто в этом пути документы Евросоюза сильно меняются по форме и содержанию.