В Брюсселе договорились по реформе аграрной политики

Евродепутаты и главы государств и правительств 27 достигли соглашения по реформе Общей аграрной политики. Ее цель - сделать сельское хозяйство ЕС "зелёным" и уменьшить зависимость от субсидий.

В октябре страны Евросоюза одобрили общие контуры реформированной аграрной политики с 7-летним бюджетом в 387 миллиардов евро. Из них 270 миллиардов должны были, как и раньше, пойти на прямые субсидии европейским фермерам.

"Нам нужно не враждебное окружающей среде, климату и благополучию животных сельское хозяйство, а также более дружественная в отношении фермеров аграрная политика", - заявил Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству на итоговой пресс-конференции.

Первый этап технических переговоров в мае между представителями Европарламента и государств-членов успехом не увенчался. В четверг стороны снова сели за стол переговоров и не вышли, пока не добились компромисса поздно вечером.

"Теперь у нас есть соглашение по общей сельскохозяйственной политике, которая должна вписываться в четко зафиксированную и юридически обязывающую цель - сократить выбросы парниковых газов, как минимум на 25% к 2030 году (по сравнению с 1990-м) и достичь климатической нейтральности к 2050-му", - заявил в свою очередь Франс Тиммерманс, зампредседателя Еврокомиссии, ответственный за "зелёный курс".

Соглашение должно вступить в силу в 2023 году. Среди прочего оно предусматривает выделение "экопермий" фермерам, которые перейдут на производство органической продукции. Делегация Европарламента добивалась, чтобы 30 % средств финансировались из прямых субсидий, представители 27-ми государств настаивали на 20 %. В итоге сошлись на 25 %.