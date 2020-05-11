Ла Лига рвётся на поле с 12 июня

Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня. Такие сроки назвал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он призвал игроков строго следовать санитарным правилам и заявил, что во время игр риск распространения инфекции должен быть минимизирован.

Испанские футбольные клубы уже могут проводить тренировки, но сами игроки с осторожностью комментируют перспективы возобновления чемпионата.

Капитан команды «Реал Мадрид» Серхио Рамос: «Я думаю, мы все хотим, чтобы оставшиеся матчи Ла Лиги были доиграны, так же как и игра Лиги Чемпионов. Мы хотим вернуться к обычной жизни, но это не зависит от нас, мы должны быть дисциплинированными и проявлять осторожность».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Безопасность всех нас в руках каждого и если каждый из нас будет внимателен, будет соблюдать всё, что говорят, в принципе, всё должно быть в порядке».

Ла Лига была прервана из-за коронавирусной пандемии 12 марта. К тому моменту команды успели сыграть 27 туров из 38. В турнирной таблице первые строчки занимают «Барселона», «Реал» и «Севилья».

Доиграть национальные чемпионаты ранее призывал УЕФА. 16 мая возобновить матчи планирует немецкая Бундеслига, правда, проходить они будут без зрителей.