Ряд европейский стран готовится к новому этапу карантинных мер, который должен начаться в понедельник. В Бельгии с этого дня могут возобновить работу все торговые предприятия при условии соблюдения санитарных мер, прежде всего, дистанции между покупателями.

К открытию готовятся и учебные заведения: многие из них могут вернуться к полноценным занятиям с 18 мая. «Мы пытаемся сделать так, чтобы учащиеся сидели на достаточном расстоянии друг от друга», — рассказывает сотрудник Института св. Бонифация в Брюсселе Филипп Рассар.

Во Франции школы начнут открываться уже со следующей недели: прежде всего для учащихся младших классов. При этом пока не все вернутся с домашнего обучения, а тех, кто будет ходить в школу, распределят по небольшим группам, так что кому-то придётся учиться по сменам.

В Румынии 14 мая заканчивается действие режима чрезвычайной ситуации, но многие карантинные меры сохранятся. Занятия возобновятся только в сентябре, по-прежнему будут закрыты рестораны, бары и крупные торговые центры. Можно будет свободно выходить из дома, но в помещениях и в общественном транспорте надо носить маски.