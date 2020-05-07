Есть ли выход из карантина?

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приближается к четырём миллионам, в то время как всё больше стран объявляют о смягчении мер по борьбе с пандемией. В четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил начало выхода из карантина с 11 мая. С этого дня можно будет свободно перемещаться в пределах сотни километров от дома, открываются парикмахерские и салоны красоты, возобновляют работу некоторые учебные заведения. В общественном транспорте надо будет носить маски. Глава правительства уточнил, в каких регионах ограничения будут смягчены раньше, а в каких позже:

«В ряде департаментов вирус ещё активно распространяется, а загруженность больниц там велика. Это так называемые красные департаменты, отмена карантинных мер возможна там с некоторыми оговорками: не откроются колледжи, будут по-прежнему закрыты парки и сады».

В воскресенье о следующей фазе борьбы с пандемией должен объявить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правительство предупреждает, что пока речи не идёт о значительном смягчении карантинных мер: власти опасаются второй волны пандемии, которая в Соединённом Королевстве унесла жизни более 30 тыс. человек. По данным государственной статистической службы, выше всего смертность среди представителей этнических меньшинств и темнокожих.

В Италии, где выход из карантина начался ещё в апреле, за сутки зарегистрированы более 1400 инфицированных, общее число случаев коронавируса в стране превышает 215 тыс. Почти 30 тыс. заболевших умерли.

В России за сутки, по официальным данным, выявлено свыше 11 тысяч новых случаев инфицирования. С начала пандемии подтверждено заражение почти 180 тысяч человек, более 1600 умерли. Больше всего заболевших в Москве. В четверг мэр столицы Сергей Собянин продлил карантинные ограничения до конца мая, анонсировав новые меры: в общественном транспорте и магазинах могут ввести обязательное ношение масок и перчаток.