Европейские ученые атакуют ковид

Пандемия требует объединения усилий: в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения Европейский союз возглавил Международную конференцию доноров, организованную для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Выделены три направления - диагностика, лечение и профилактика. Общим знаменателем служит политическая воля - сделать медицинские технологии и инновации доступными для всех, сегодня и навсегда. Каков вклад ЕС в эту глобальную задачу?

... В университете Копенгагена исследователи разрабатывают вакцину с опорой на так называемую технологию рекомбинантных ДНК. Речь идет о выделении вирусных белков через клонированные гены вируса. Ученых интересует, как белки связываются с клеткой человека.

Профессор-иммунолог Мортен Агертус Нильсен уточняет: "Наша идея - научиться генерировать антитела, которые будут препятствовать проникновению вируса в клетки человека. Прямо сейчас мы тестируем прототип вакцины на мышах, затем сыворотку отправят в Голландию для подробного изучения антител. В нашем проекте - очень жесткие временные рамки".

Это - одна из многих европейских программ, нацеленных на разработку вакцины и поиск лекарств от коронавируса. В ходе конференции доноров Еврокомиссия объявила, что выделит на борьбу с ковидом миллиард евро - по линии программы Horizon 2020. Средства будут распределены следующим образом:

450 миллионов предназначены для работ в сфере тестирования, диагностики и профилактики;

400 миллионов евро разблокируют для инвестирования в науку и исследования и наращивание производственных мощностей;

еще 150 миллионов - пакет поддержки инноваций в сфере борьбы с коронавирусом.

ЕС таким образом ставит целью добиться прогресса сразу в нескольких областях: это и эпидемиологическая готовность, и диагностика, и разработка вакцин, и поддержка исследовательской инфраструктуры.

Euronews

Директор департамента по исследованиям и инновациям Еврокомиссии Жан-Эрик Паке обращает внимание на масштаб усилий: "Мы ведем или готовим к запуску 48 проектов, нацеленных на оптимизацию тестирования, профилактику и лечение коронавируса. Они требуют мобилизации усилий 159 команд специалистов. Мы также финансируем клинические исследования, проверку новых способов лечения. Одновременно мы тесно сотрудничаем с индустрией по линии программы "Инновационные медикаменты". Это партнерство с фармпромышленностью сегодня, разумеется, прежде всего касается ковида. Мы также предоставляем пространство на нашей платформе European Open Science Cloud для всех заинтересованных сторон, так они могут обмениваться наработками и результатами. С каждым днем платформа становится все более востребованной, думаю, это хороший механизм для более слаженного рывка вперед на глобальном уровне".

В Роттердаме европейские ученые атакуют коронавирус с другой стороны; они изучают роль антител в профилактике и лечении ковида. Специалисты рассчитывают, что их усилия позволят активизировать несколько стратегий борьбы с пандемией.

Микробиолог Франк Гросвельд поясняет: "Во-первых, мы можем использовать антитела для диагностики. Во-вторых, для профилактики: передача антител людям, которые рискуют заразиться, убережет их от инфицирования. В-третьих, антитела могут помочь в терапии, для лечения пациентов с подтвержденным вирусом".

Усилия ученых с опорой на финансирование, обещанное в рамках конференции доноров, должны привести к разработке эффективных инструментов борьбы с пандемией в кратчайшие сроки.