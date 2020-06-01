Норвежские медики заключают пациентов в капсулы

Защита медиков, работающих с инфицированными пациентами, и сдерживание распространения ковида - вот главные задачи, стоящие перед национальными системами здравоохранения в условиях пандемии. Эффективное решение предлагают участники проекта из Норвегии.

Компания EpiGuard из Осло разработала уникальный мобильный изолятор. Новинка - Epishuttle - не только легкое транспортное средство, но и высокотехнологичная медицинская капсула, позволяющая продолжать оказание помощи пациенту во время переезда с места на место. Врач или медсестра находится рядом, следят за показателями и не не рискуют заразиться.

Исполнительный директор компании Эллен Андерсен рассказывает: "На пике кризиса мы наблюдали, как часто заражались ковидом медработники. Думаю, для каждого важно чувствовать себя в безопасности на рабочем месте. Это особенно касается тех, кто перевозит больных: в машине скорой помощи или в санитарном вертолете вы сидите очень близко к пациенту".

Идея создать технологичную транспортную капсулу возникла во время эпидемии лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне: тогда заразился работавший в Африке норвежский врач, его пришлось срочно отправлять на родину. После этого эпизода медики и инженеры при университетской клиники в Осло закатали рукава: свет увидела прозрачная капсула, подключенная ко всем медицинским приборам. В ней можно перевозить больного, не прерывая лечения и не ставя под угрозу здоровье персонала.

Врач Фритьоф Хейердал, основатель компании EpiGuard, рассказывает: "Очень важно иметь возможность помогать пациенту во время транспортировки, не думая при этом о риске заразиться.

Капсула позволяет осуществлять полноценную терапию. Мы можем, к примеру, интубировать больного, обеспечивая механическую вентиляцию легких, у нас все для этого все есть. Мы также можем продолжать давать лекарства, у пациента установлен на это случай внутривенный порт. У нас есть возможность очень тщательно следить за состоянием нашего подопечного через систему внутривенного или внутриартериального мониторинга".

Медицинская капсула поможет в транспортировке пациентов с лихорадкой Эбола или новым коронавирусом,туберкулезом, любой инфекционной болезнью... Одно из важных преимуществ новинки - возможность оставлять машину скорой помощи или вертолет чистыми. Капсулу просто выкатывают из транспортного средства, в дезинфекции оно не нуждается.

Замысел медиков воплощали в жизнь инженеры и дизайнеры. Виктор Розенвинге из группы Eker design считает, что эргономичность изолятора, прозрачные стенки минимизируют стресс у пациентов при длительном переезде: "Нам удалось разработать конструкцию, в которой пациент не будет испытывать клаустрофобию и отдохнет в пути. Положение кровати можно менять, корректировать - это позволит человеку комфортно перенести длительную дорогу".

Некоторые больницы , а также военно-воздушные силы в Норвегии, Шотландии, Дании, Германии и Бельгии уже имеет такие капсулы в своем арсенале. Они использовали их для транспортировки ковид-пациентов из отдаленных районов в медицинские центры.