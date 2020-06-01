Перевезти и не заразиться

Защита медиков, работающих с инфицированными пациентами, и сдерживание распространения ковида - вот главные задачи, стоящие перед национальными системами здравоохранения в условиях пандемии. Компания EpiGuard из Осло разработала уникальный мобильный изолятор. Новинка - Epishuttle - не только легкое транспортное средство, но и высокотехнологичная медицинская капсула, позволяющая продолжать оказание помощи пациенту во время переезда с места на место. Врач или медсестра находится рядом, следят за показателями и не не рискуют заразиться.

Исполнительный директор компании Эллен Андерсен рассказывает: "Проект был инициирован группой врачей, которые забирали домой коллегу, заразившуюся в Африке лихорадкой Эбола в 2014 году. Они тогда изучили все оборудование, которое было в их распоряжении, чтобы понять, как защитить медработников и одновременно продолжать оказывать помощь больному. Выяснилось, что оборудование для этого не было адаптировано.

Команда выявила необходимость, с одной стороны, повысить безопасность врачей, а другой - продолжать интенсивную терапию и во время транспортировки больного.

Обычно, когда вы перевозите пациентов с инфекционным заболеванием, вам нужно полное защитное снаряжение. В какой-то момент вам становится жарко, в этот момент легко допустить ошибку. Вот почему специалисты сделали ставку на решение, которое позволяет врачам работать без использования всех этих комбинезонов".