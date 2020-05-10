День Победы в Москве: без парада, но с салютом

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве был дан грандиозный салют. За 10 минут - свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Кульминацией стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял вечернее небо. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "Камаз". Москвичи смогли увидеть праздничный салют по видеотрансляции или из окон своих домов. Из-за пандемии коронавируса в столице с 29 марта действует режим самоизоляции.
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