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мир

Выход из карантина: города для велосипедистов

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 Ирина Шелудкова
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Virus Outbreak France
Virus Outbreak France   -   Авторское право  Nicolas Garriaga/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Обеспечение безопасного передвижения по улицам — одна из главных задач в процессе подготовки выхода из карантина. Власти Парижа хотят разгрузить общественный транспорт и призывают жителей столицы пересесть на велосипеды.

При этом многие многие парижане и сами пока боятся ездить на работу на метро. В пятницу в 19 округе Парижа у веломагазина выстроилась очередь — здесь продавали подержанные велосипеды по цене от 70 до 250 евро.

"Я уже давно не каталась на велосипеде, но пока опасаюсь пользоваться общественным транспортом, метро, поэтому думаю, что снова сяду на велосипед", — говорит Сильви.

В ближайшее время общественный транспорт Рима будет обеспечивать только половину пропускной способности. Местные власти подготовили 150 километров велодорожек. Из-за пандемии развитие альтернативных способов передвижения по городу заметно ускорилось. В мэрии говорят, что нововведение не исчезнет и после чрезвычайной ситуации.

"Рим — старинный город, поэтому, к сожалению, здесь невозможно обеспечить полную безопасность велодорожек, но даже такие разметки на улицах — это уже важно".

Барселона уже давно считается одним из лучших городов мира для велосипедистов, но и здесь ведется работа по созданию новых и расширению уже существующих велодорожек, чтобы обеспечить соблюдение правил социальных дистанцирования.

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