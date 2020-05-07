Станет ли велосипед будущим городского транспорта после пандемии?

Во многих странах строгие карантинные меры постепенно ослабляются, в города возвращается жизнь, но страх остается. Политики ломают голову над тем, как выпустить миллионы людей на улицы и не допустить второй волны заражения. Если поход в офис, магазин и даже ресторан может быть сопряжен с минимальным риском для здоровья, то как себя обезопасить в общественном транспорте?

Страх перед толпами неизбежно приведет к росту частных способов передвижения, считают эксперты. Чтобы спасти города от выхлопных газов и многочасовых пробок, власти многих европейских стран делают ставку на велосипед.

"Велосипед - самая дешевая и эффективная альтернатива, и для того, чтобы сделать велосипедные маршруты доступными, не нужно менять морфологию города", - считает профессор архитектуры мадридского университета CEU San Pablo Карлос Ф. Лахоз.

"Велотранспорт - будущее европейских городов"

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Francisco Seco

В период с мая по сентябрь итальянский Милан планирует оборудовать 35 км новой велосипедной инфраструктуры. Новые велодорожки появятся и в Брюсселе, велосипедисты временно займут полосы на главных городских улицах. Во многих районах бельгийской столицы максимальная скорость движения автотранспорта снизится до 20 км/ч.

"То, что мы наблюдаем сейчас по всей Европе, - это новая велосипедная политика, новая велосипедная инфраструктура, временная и постоянная. Это верный ответ на санитарный кризис, потому что на велосипедной дорожке легко держать дистанцию. Между людьми как минимум пара колес", - сказал Euronews со-президент Европейской ассоциации велосипедистов Мортен Кабелл.

Во Франции, где смягчение карантина начнется 11 мая, власти планируют потратить 20 млн евро на поддержку велосипедистов. Чтобы побудить французов крутить педали, правительство выделит владельцам велосипедов чуть более 50 евро на починку железного коня в специализированных мастерских. Также страна планирует оборудовать временную велосипедную инфраструктуру в том числе за счет автомобильных полос.

"Мы хотим, чтобы этот период стал переломным для велокультуры, и велосипед стал маленькой звездой после выхода из карантина", - написала в своем Twitter министр комплексных экологических преобразований страны Элизабет Борн.

НКО критикуют европейских политиков за то, что большинство из этих мер носят временный характер. "Временные меры прекрасно подходят, чтобы показать преимущества велосипедов и большего числа пешеходов. Но, конечно, временных мер недостаточно, нужны и постоянные. Больше городов должно превратиться в Копенгаген или Амстердам", - считает Кабелл.

По его словам, велосипеды не только более здоровый, но и более эффективный способ передвижения, поскольку велодорожка способна пропускать до семи человек больше, чем автомобильная. "Нет никаких сомнений, что велосипеды - будущее наших европейских городов", - убежден он.

Французская столица, к примеру, задумала пересесть на велосипеды еще до начала пандемии. По официальным данным, в 2019 году велотрафик увеличился на 54%. В январе мэр Анн Идальго опубликовала концепцию развития Парижа как "15-минутного города", в котором торговые и рабочие узлы находятся в пешей или велосипедной доступности от жилых кварталов.

Но эксперты предупреждают, что в большинстве менее развитых городов такое устройство общественного пространства невозможно: рабочие места или школы находятся слишком далеко от жилых кварталов. В таких условиях избежать возврата к использованию общественного транспорта или автомобилей невозможно.

"Нет смысла убеждать жителя такого города три часа крутить педали, чтобы попасть на работу, а потом еще три часа, чтобы вернуться, - считает американский социолог Ричард Сеннет. - Проблема плотности населения и управление ею - ключ к пониманию того, как пандемия скажется на городах".

В России велосипедная инфраструктура развивается медленно

Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Системное развитие велотранспорта в Москве началось в 2013 году, когда в городе стартовал проект "Велобайк", который работает в теплое время года и на данный момент насчитывает около одного миллиона активных пользователей. В 2020 году сеть проката будет расширена на 100 новых станций, а парк увеличен до 6500 велосипедов.

С началом пандемии велопрокат изменил свои функции и с 10 апреля работает бесплатно и доступен только для социальных работников и работников доставки. "Волонтеры и курьеры уже совершили более 70 тысяч поездок, - сказал Euronews президент проекта "Велобайк" банка ВТБ Максим Акимов. - Ежедневно велосипедами пользуются более 4 тысяч раз. После завершения режима самоизоляции в Москве «Велобайк» станет доступен всем пользователям".

Мэрия Москвы обеспечивает операционные расходы проекта, а также инвестирует в строительство велодорожек, специальных светофоров и парковок для частных велосипедов. По информации Дирекции московского транспортного узла, к 2020 году в городе и городских парках было оборудовано 850 км велодорожек и велополос.

Несмотря на положительную динамику, велоактивисты считают, что этих изменений недостаточно. "В умах властей только-только какие-то переключения начинаются, у нас очень консервативное руководство и на решительные меры идет очень медленно, - рассказал руководитель организации "Вело-Город" Константин Мочалов. - Проблемы остаются те же: очень медленно развивается велосипедная инфраструктура, до сих пор нам не хватает ни велодорожек, ни парковок, ни оборудованных мест, чтобы ездить на работу".

По его словам, в среднем около 4% россиян используют велосипед и из них только 30-40% пользуются им в качестве транспортного средства. Но положительная динамика существует, и Мочалов надеется, что в ближайшие пять лет число велосипедистов достигнет 10-15%. Одним из стимулов развития движения может стать ухудшение экономической ситуации. "Пандемия бьет по кошелькам граждан, по экономике. Велосипед – это очень выгодное средство передвижения по сравнению с автомобилем или общественным транспортом", - считает Мочалов.