Велорынок пострадал от пандемии

Велорынок пострадал от пандемииКомментарии
Экологически чистый и менее затратный. Говорят, за велосипедом будущее.
В некоторых странах во время локдаунов, власти даже помогали желающим с покупкой двухколесного друга. Помимо пользы для здоровья и избегания пробок, это способствует подъему индустрии и коммерции. Практически по всей Европе велорынок процветает. Но появилась проблема...
Некоторым предпринимателям все сложнее угодить своим клиентам.
Похожая ситуация практически везде: в нескольких километрах от Парижа есть крупный поставщик запчастей для велосипедов.
Логистическая цепочка, в основном из Азии, замедляется из-за многих факторов, главным образом связанных с Covid-19. И при наличии повышенного спроса это становится насущной проблемой.
При этом такие велосипедные фабрики как Brompton в Лондоне, должны сами справляться с логистическими проблемами. Что еще сложнее в Великобритании, где неопределенность, связанная с "брекситом", только усугубляет их положение.