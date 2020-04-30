Брюссель стал городом пешеходов и велосипедов

Ещё пару месяцев назад автомобильное движение в Брюсселе было одним из самых оживленных в Европе с высоким уровнем загазованности. Теперь на его улицах мало машин и чистый воздух.

Чтобы облегчить выхода из короновирусного кризиса, во всём историческом центре бельгийской столицы не разрешено ездить быстрее, чем 20 км/ч. Начиная с середины мая, пешеходам и велосипедистам станет ещё просторнее, а водители должны будут уступать им дорогу.

"Идея в том, чтобы не только ограничить скорость автомобилей, но и дать приоритет людям, - говорит мэр Филипп Клоз. - Зачем? У нас в Брюсселе много очень узких тротуаров, на них трудно разойтись, сохраняя социальную дистанцию. Мы хотим создать условия, чтобы люди свободно добирались, куда им нужно, не боясь заразиться в центре города".

Брюссельский регион также объявил о планах строительства 40 дополнительных км велосипедных дорожек для въезда из сити и выезда из него. Это позволит разгрузить общественный транспорт.

Многие автомобилисты называют такие тенденции "велосипедной диктатурой". А мэр использует подходящий момент, чтобы изменить город к лучшему.

"Сейчас самое время задавать важные вопросы и отвечать на них радикально, - продолжает Филипп Клоз. - Вопреки расхожему мнению, население гораздо более открыто для этого. Думаю и надеюсь, во всяком любом случае, как мэр Брюсселя, что завтрашнее общество не будет таким, как вчера, что мы будем думать по-другому, и у нас будет более гостеприимный и спокойный городе с изобилием контактов между окрепшими людьми и развитой солидарностью".

Другие европейские города в Европе, например, Милан, строят аналогичные планы, отменяя карантинные меры.