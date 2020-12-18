ЕС берет под контроль редкие металлы

В центре внимания программы "Планета бизнеса" - ограниченные ресурсы, критически важные для перехода к зеленой энергетике и новым технологиями. Мы в Греции, где узнаем, что предпринимается для обеспечения устойчивости поставок редкоземельных элементов.

Редкоземельные металлы помогают революционизировать мир. Они используются, к примеру, при производстве магнитов, аккумуляторов, комплектующих, нужных в быстрорастущих отраслях новой энергетики - для изготовления электромобилей и ветряных турбин.

Греческая группа Seismotech оптимизирует разведывательные работы, предлагая обойтись без бурения земли и так минимизировать ущерб для окружающей среды.

Никос Мартакис, председатель правления и генеральный директор Seismotech, уточняет: "Технология, которую мы применяем - это так называемая пассивная сейсморазведка, она опирается на регистрацию и анализ природных сейсмических сигналов, таких как землетрясения или сейсмический шум. Так мы можем составлять карты минеральных ресурсов абсолютно безвредным для окружающей среды способом".

Компания - участник проекта Smart Exploration. Он патронируется и финансируется Евросоюзом с прицелом на поиск более рентабельных и устойчивых решений в горнодобывающей промышленности.

Никос Мартакис оценивает проект так: "Smart Exploration дает возможность сосредоточиться на исследованиях и инновациях. В его рамках мы переносим опыт и наработки из нефтегазовой отрасли в горнодобывающую. Кроме того, мы получили возможность сотрудничать с научными и промышленными структурами по всей Европе".

Поддержка таких фирм, как Seismotech - часть более широкой европейской стратегии. 30 редких элементов признаны критически важными для экономики Европы. Так, к 2030 году ЕС понадобится в 18 раз больше лития для производства аккумуляторов и хранения энергии.

Проблема в том, что многие из этих минералов встречаются главным образом за пределами Европы, к примеру, в Китае. Новый план ЕС направлен на сокращение этой зависимости за счет диверсификации поставок при одновременном развитиивнутренних ресурсов, в томчислеи за счет вторичной переработки.

Иоанис Паспалиарис, профессор Афинского университета и эксперт по редким ресурсам, привествует поялвение общеевропейского плана: "Редкие элементы в основном импортируются из Китая, и нам нужна стратегия по сокращению зависимости от этой страны. Вот почему ЕС разработал двухфазную программу. Первый шаг предполагает использование наших собственных внутренних ресурсов, а второй - диверсификацию поставок... "Редкоземельные элементы необходимы для производства почти всех промышленных продуктов современного общества - от мобильных телефонов до солнечных батарей и ветряных турбин. Если мы хотим сохранить улучшить качество жизни, осуществить плавный переход к зеленой экономике, важно обеспечить поставку этих материалов".

Чтобы вдохнуть новую жизнь в европейский металлургический и горнодобывающий сектор, наладить информационный обмен между игроками, сформирован "Европейский альянс по сырьевым материалам".