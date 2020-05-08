Не уберегли: дома престарелых считают жертв ковида

Почти половина смертей от нового коронавируса в Европе пришлась на дома престарелых. В наиболее пострадавших странах семьи, сотрудники интернатов и активисты рассказывают о худших сценариях и лучших находках кризисного периода.

Тяжелое дыхание, жар, агония вдали от семьи: так в последние недели умирали тысячи обитателей европейских домов престарелых. Согласно недавнему исследованию, именно на эти учреждения пришлась почти половина зарегистрированных смертей от нового коронавируса. Всегда ли жертвы были неизбежны?

... Милан, столица итальянской Ломбардии, региона, где коронавирус унес наибольшее число жизней. Здешний центр престарелых TRIVULZIO - один из крупнейших в Европе, он стал домом почти для тысячи пенсионеров. С начала кризиса там погибло более 200 человек. Ведется расследование по статье "непредумышленное убийство и небрежность".

Пьетро Ла Грасса работает в аптеке при интернате. Он считает, что профилактические меры были введены слишком поздно - отсюда столько жертв.

"С начала марта некоторые сотрудники по собственной инициативе стали носить маски. Они получили выговор и вынуждены были снять их: дирекция сочла, что маски пугают пациентов, - вспоминает Ла Грасса. - Кроме того, региону следовало зарезервировать больничные койки в ожидании притока тяжелых пациентов с коронавирусной инфекций, следовало изолировать постояльцев домов престарелых. Там, к сожалению, вообще нет никакого контроля".

Более четверти сотрудников центра подхватили коронавирус и были отравлены на больничный. Оставшиеся в интернате профессионалы работают за двоих, они измучены и обеспокоены.

"Нас, оставшихся на посту, никто не тестировал, нас продолжали перемещать между отделами, как будто ничего не произошло", - рассказывает медсестра Надя Мордини.

Нарушения, о которых говорят сотрудники интернатов и в других странах Европы. Просчетов были непростительно много, считает Давид Перес, молодой санитар из Испании: "Я должен был перекладывать мертвые тела в мешки. Я должен был класть их ровно, вытягивать, так как пожилые умирали в своих постелях, скрючившись. Я закрывал старикам глаза, вез в морг, а если там не было мест, оставлял их на подземной парковке. Если бы в нашем интернате с самого начала открыли изолятор для заболевших, если бы остальным запретили выходить из комнат, если бы персонал носил маски и перчатки, то эпидемия обошла бы нас стороной".

Семьи, потерявшие своих старших родственников, говорят о чувстве бессилия и вины. У испанки Альмудены Ариции умерли родители, делившие комнату в доме для престарелых. Дочь обвиняет персонал в неоказании старикам помощи. Когда тем стало плохо, их ввели в искусственную кому.

"Очень сложно представить их в одиночестве, хотя, возможно, они до конца были вместе. Как они провели это время... может быть, ссорились? Как я могу знать? Знаю только, что ни отец, ни мать не заслужили такой смерти. Их не отвезли в больницу, не подключили к ИВЛ, так как им было по 86 лет. С нашей точки зрения, их просто бросили. Бросили наших родителей", - делится своими чувствами женщина.

Организация европейского рынка услуг по уходу за престарелыми не раз подвергалась критике. В секторе доминируют крупные частные игроки, которые часто находятся под патронатом международных пенсионных и инвестиционных фондов. Это - очень прибыльный бизнес, напоминают наблюдатели и активисты. Такие, как Эйлин Чабб. В прошлом сотрудница интерната она привлекает внимание к нарушениям в работе этих заведений. С начала санитарного кризиса Эйлин получила десятки звонков с жалобами: "Слишком много компаний стремятся забить интернаты под завязку, не думая о последствиях, - убеждена она. - Персонал работает на пределе возможностей, кадров не хватает, чтобы обрушить структуру, нужно совсем немного. Управляющие интернатами компании получают миллиардные прибыли. А когда разразился кризис, выяснилось, что они не могут купить средства защиты для своих сотрудников. Это возмутительно!"

В разгар кризиса многие дома престарелых в Европе призывали на помощь армию. В бельгийском доме LA PROVIDENCE SAINT CHRISTOPHE военные помогли взять под контроль распространение инфекции после того, как в первые недели эпидемии там умерло 17 из 128 обитателей. Патрик Смусс, директор, рассказывает: "Поначалу у нас не было необходимой защиты. 7 апреля мы протестировали всех, кто находился в интернате. Выяснилось, что 75% постояльцев и 51% сотрудников - носители вируса. Мы обратились за помощью к армии, нам нужно было продолжать заботиться о пожилых".

Некоторым домам престарелых удалось оградиться от смертоносного ковида. Центр Vilanova под Лионом известен сегодня на всю Францию: вот уже несколько недель сотрудники не покидают его стен, оставаясь на карантине вместе со своими подопечными. В результате никто не заразился (чтобы не свести на нет усилия персонала, наши журналисты снимали через стекло).

Клаудия Виллар живет в интернате несколько лет. "Мне здесь все нравятся, все очень милы. Для меня это - почти семья. Я вижу персонал в коридорах, они заходят поздороваться и идут по своим делам. Их внимание радует!"- рассказывает женщина.

Сотрудники вместе с директором объединили усилия, чтобы спасти 106 пожилых людей. Решение не покидать интернат было принято 18 марта.

"Наши постояльцы не заперты в комнатах, они поддерживают социальную связь с соседями. С нами тоже, мы видимся постоянно. У них нет чувства заброшенности и одиночества", - рассказывает директор учреждения Валери Мартан.

Ее инициатива полностью изолировать дом, не впуская и не выпуская людей, встретила поддержку у медицинского и обслуживающего персонала.

"У меня дома - десятимесячный сын, - рассказывает одна из санитарок. - Он растет, развивается, я на карантине многое пропустила. Но одновременно я понимаю, как важна изоляция. Это - возможность защитить пожилых людей, да и мою собственную семью тоже".

Директор интерната убеждена: чтобы усилия ее команды не пропали даром, необходимо извлечь уроки из случившегося. "Для того, чтобы оценить реальную ситуацию в домах для престарелых, понадобилась планетарная катастрофа. Теперь мы видим: интернатам не хватает финансирования, кадров, нам не хватает признания, - отмечает Валери Мартан. - Настало время выделить деньги для старшего поколения, направить средства на помощь пожилым. Старики - не бремя, а наша память. Их нужно любить, помогать. Нужно обеспечить им комфортную, приятную жизнь до самого конца".

Маленькая команда интерната выиграла большую битву. После 7 недель заточения там протестировали всех сотрудников и постояльцев - и не обнаружили ни одного случая ковида.