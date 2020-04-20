Коронавирус в домах престарелых Франции: репортаж Euronews

Коронавирусная инфекция бьет по самой уязвимой части французского общества - пожилым людям. В настоящий момент 45% всех домов престарелых сообщили о хотя бы одном подтвержденном случае заболевания COVID-19. В некоторых учреждениях счет инфицированных и летальных исходов идет на десятки.

Николь Виньо - 96 лет. На своем веку она многое повидала. Женщина пережила Вторую мировую войну. Осталась без матери, которую потеряла в концлагере. В мае 68-го , она участвовала в студенческих протестах вместе со своими детьми. Нынешний кризис Николь воспринимает как данность. В резиденции для пожилых, где она живет от COVID-19 умерли 90 человек.

Николь Виньо: "В моем возрасте уже не боятся смерти. Время приходит. Пора. Но как моя бабушка любила говорить, умирать-то надо от чего-то".

В этом доме престарелых на окраине Парижа сотрудники делают все возможное, чтобы предотвратить новые летальные исходы. Для выполнения задачи им не хватает технических ресурсов, необходимого оборудования, а так же средств индивидуальной защиты.

Ясмин Тунси, волонтер: "Мы должны считаться с нашими скудными запасами. Иногда приходится делать халаты из мешков для мусора. Или стирать одноразовые".

Чтобы войти в дом престарелых, корреспондента Euronews попросили надеть вот такой защитный костюм. Это все, что здесь могут предоставить. Столовая пустует. По коридорам передвигается только персонал. Обитатели дома не выходят из своих комнат, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Анелиз Боржес, Euronews: "Во Франции половина смертей от COVID-19 (в период с первого марта по 14 апреля) пришлась на дома престарелых. Но не только число летальных исходов беспокоит администрацию учреждения. Строгие карантинные меры оказывают негативное влияние на психологическое состояние постояльцев".

Доминик Перрио, директор дома престарелых: "У нас здесь есть люди, у которых каждый год на счету... Или даже месяцы... И мы просто не имеем права красть у них в конце жизни драгоценное время общения с их близкими, любовь, которую они могут получить".

Французское правительство объявило о возобновлении визитов в дома престарелых членов семьи при соблюдении мер предосторожности. Но администраторы не получили ответы на многие другие вопросы.

Жан-Филипп Готрэ, мэр Фонтене-су-Буа: "То, как велся подсчет летальных исходов в домах престарелых - с начала их не было, а потом внезапно произошел резкий скачок числа смертей - хорошо демонстрирует одну вещь. Власти хотели скрыть как масштабы эпидемии, так и степень нехватки ресурсов для достойного ухода за пожилыми людьми".

Вот уже некоторое время администрация французских домов престарелых просит финансовой поддержки властей, предоставления необходимого оборудования и настаивает на увеличении штата сотрудников. На этой неделе власти намерены провести 50 тысяч тестов среди жителей таких учреждений.