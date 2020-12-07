"Врачи без границ" приходят на помощь домам престарелых

Дом престарелых имени Пьера Пайе приютился у подножия живописной горы в деревне Грюффи французского департамента Верхняя Савойя.

Во время первой волны эпидемии пожилые пациенты подобных заведений заплатили самую высокую цену. Сегодня ситуация ничем не лучше: из 3 200 очагов эпидемии в стране без малого полторы тысячи приходятся именно на дома престарелых.

Уход за 44 пациентами в Грюффи усложняется хронической нехваткой персонала. Директор заведения Мишель Бек раньше работа в гуманитарной организации "Врачи без границ" в Ираке, Секторе Газа и на африканском континенте. Когда она поняла, что ситуация в её заведении выходит из-под контроля, она позвала бывших коллег на помощь.

"Очень быстро я поняла, что мы просто не справимся с ситуацией, - говорит Мишель. - Когда я работала с "Врачами без границ", я знала, что если позвать на помощь, центр перекинет специалистов. А здесь, в доме престарелых, мы совсем одни. Помощи нам можно ждать только от местной больницы. В разгар первой волны мне было очень одиноко, не с кем посоветоваться, обменяться идеями. На этот раз я запросила помощи у французского и швейцарского отделений "Врачей без границ", я чувствовала себя не настолько одинокой".

Весной Мишель очень пригодился опыт разрешения кризисных ситуаций в зонах конфликта: «Мне раньше приходилось сталкиваться с эпидемиями и противостоять им. Худшая ситуация - это лагерь беженцев. Здесь мы также находимся в закрытой среде, и вирус распространяется очень быстро от одного пациента к другому».

Этой осенью в доме престарелых в Грюффи заразились 20 сотрудников и около 10 пациентов. Большинство из них отказались от госпитализации. Кристель Скапароне, также работавшая раньше в НПО "Врачи без границ", где координировала младший медицинский персонал, приняла решение лечить инфицированных на месте: "Мы создали мини-больницу: постоянно ставили нашим заболевшим капельницы, установили ИВЛ. Раньше у нас никогда не было подобного оборудования, пришлось в срочном порядке заказать его".

Сегодня из 55 тысяч жертв Covid-19 во Франции 44 % - пациенты домов престарелых и пожилые французы. Именно с них правительство планирует начать массовую вакцинацию в январе: "После того, как руководство французских домов престарелых справится с этим кризисом, его буду ждать другие, - передает из Верхней Савойи корреспондент Euronews Лоранс Александрович. - Франция занимает первое место в Европе по числе пациентов в домах престарелых. И каждый год до 2030-го здесь должны будут увеличивать число мест, чтобы должным образом принять поколение baby boom".