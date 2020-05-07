Рестораторы Греции требуют помощи властей

Одна из центральных площадей столицы Греции стала местом проведения необычного протеста: - сотни стульев, сотни пустых стульев, которые расставили владельцы кафе и баров, возмущенные тем, что власти ввели правила социального дистанцирования, в результате которых они лишились свыше половины посадочных мест.

Георгиус Каватас, президент федерации рестораторов и отельеров: "У нашего бизнеса не будет перспектив, если мы откроемся и будем соблюдать введенные властями правила. Нам нужно больше столиков, нам нужны помещения, большие по площади".

С места протеста - площади Синтагматос - передает журналист Еuronews Апостолос Стайкос: "90 тысяч кафе, баров и ресторанов Греции находятся под угрозой, приближающийся летний туристический сезон не поможет им даже свести концы с концами, не говоря уже о том, чтобы просто заработать. Владельцы заведений требуют финансовой помощи у государства".

Схожая ситуация сложилась во всей Греции, в частности, и во втором по величине городе страны - Салониках

Йоаннис Филокостас, президент ассоциации рестораторов Салоников: "Нам требуется поддержка правительства. Нужно снизить НДС, если речь идет о ресторанном деле. Особенно это касается алкогольных напитков, налог не может быть выше 13%. Нам нужны субсидии на оплату аренды на весь тот период, когда мы были закрыты, и снижение этой статьи расходов примерно на 50 % до конца года.

Рестораны и кафе должны возобновить работу в Греции с первого июня.