Airbnb: аренда без разрешения мэрии запрещена

Европейский Суд (СЕС) поддержал французский закон, требующий разрешения муниципальных властей на краткосрочную аренду недвижимости такими платформами, как Airbnb. Ранее власти Парижа оштрафовали двух домовладельцев, сдававших квартиры без такого разрешения. Оштрафованные обжаловали вердикт в высшей судбной инстанции Евросоюза, которая в результате решила дело не в их пользу, отметив, что действующий во Франции закон "соответствуют требованиям ЕС".

Airbnb, имеющая во Франции второй по величине рынок после США, участие в процесе не принимала. Руководство платформы заявило что решение суда практически не повлияет на её деятельность в Париже, поскольку подавляющее большинство столичных домовладельцев на сдают в аренду свои собственные или основные дома.

Борьба с нехваткой долгосрочного арендного жилья - первостепенная причина, оправдывающая такое законодательство. Оно ограничивает арендную деятельность, но исключает основное место жительства домовладельца и ограничивает географический охват. Кроме того, сдавать жильё в Париже в краткосрочную аренду можно не дольше 120 дней в году.