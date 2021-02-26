Airbnb отмечает оживление рынка аренды жилья

На рынке краткосрочной аренды частного жилья наметилось оживление. Первый ежеквартальный отчет 2021 года Airbnb Inc свидетельствует о значительном восстановлении спроса у на путешествия в радиусе 100 километров. С каждым днём число предварительных заказов увеличивается на 13 %, сообщается в документе.

В прошлом году, благодаря большому выбору жилья на горнолыжных курортах, берегу моря, но главным образом - в пригородах крупных агломераций, Airbnb обошла гостиничных операторов. Последние сделали ставку в 2020-м на деловые поездки.

В компании надеются, что массовая вакцинация в 2021 году придаст второе дыхание туристическому сектору. Статистика свидетельствует, что количество забронированных ночей и общий объем заказов в 1 квартале 2021 года будет выше, чем год назад, но не превысит тот же период 2019 года.

В последнем квартале 2020-го общий объем заказов сократился на 31 %, но превзошёл прогнозы в $5,17 млрд.