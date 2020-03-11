Футбол на карантине: в Европе отменяют матчи

Матч английский премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" перенесен, а несколько игроков и сотрудников лондонского клуба отправлены на двухнедельный карантин.

В конце февраля "Арсенал" дома принимал греческий "Олимпиакос" в рамках матча 1/16 финала Лиги Европы.

После игры владелец клуба Евангелос Маринакис пообщался с несколькими игроками "Арсенала". Позже стало известно, что он заражен коронавирусом. Другие матчи английской премьер-лиги пока отменять или переносить не собираются.

Также из-за вспышки COVID-19 перенесен финал Кубка французской лиги между ПСЖ и Лионом, который должен был состояться 4 апреля на "Стад де Франс" в Париже.

Ранее французские власти запретили до 15 апреля проводить матчи первой и второй национальных лиг со зрителями в рамках борьбы с эпидемией.

Домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" ПСЖ вынужден играть при пустых трибунах.

В то же время чемпионат Италии был официально приостановлен.

Ранее временное прекращение всех спортивных мероприятий в стране анонсировал премьер-министр Джузеппе Конте. До этого несколько матчей "Серии А" проводились без зрителей .

Также стало известно, что испанский клуб "Хетафе" отказывается лететь на игру с миланским "Интером" в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы. По словам президента клуба Анхеля Торреса, решение не изменится даже если это будет означать вылет из турнира. Позже стало известно, что матч "Интер" - "Хетафе" перенесен.