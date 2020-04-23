Чемпионат Европы по футболу среди женщин перенесён

Женский чемпионат Европы по футболу перенесён на лето 2022 года из-за пандемии. Об этом сообщил в четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Изначально турнир должен был пройти летом 2021 года в Англии. Но ввиду того, что на это время был перенесён мужской чемпионат Европы, дату проведения европейского первенства среди женщин также изменили.

Как объяснили в УЕФА, это было сделано для того, чтобы женский чемпионат стал единственным крупным футбольным турниром лета-2022 и привлёк то внимание, которое заслуживает.

Даты уже объявлены: чемпионат пройдёт с 6 по 31 июля 2022. Финал состоится на стадионе "Уэмбли".

УЕФА может скоро перенести и молодежный чемпионат Европы по футболу. Окончательное решение по этому поводу Союз европейских футбольных ассоциаций примет на своём на следующем совещании, которое состоится 27 мая.