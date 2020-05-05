Прибыль Total упала на 99%

Пандемия коронавируса, которая вызвала обвал цен на нефть, привела к резкому ухудшению финансовых показателей энергетических компаний. Так, чистая прибыль французской Total, одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире, рухнула в первом квартале на 99% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 34 миллионов долларов с 3 миллиардов.

Ненамного лучше дела и у конкурентов: на прошлой неделе свои неутешительные отчеты обнародовали британская BP и британо-нидерландская Royal Dutch Shell.

Испанская Repsol сообщила, что из-за падения цен на нефть и снижения спроса в первом квартале понесла убытки в размере 487 миллионов евро. В прошлом году за этот период компания заработала более 600 миллионов.

Из-за непредвиденных обстоятельств нефтяные гиганты вынуждены менять свои планы. Total уже объявила, что на четверть снизит инвестиционную программу на этот год - с 18 миллиардов долларов до 14. "Группа столкнулась с исключительными обстоятельствами, вызванными кризисом COVID-19, который оказывает влияние на мировую экономику и создает неопределенность в нефтяном секторе", - говорится в отчете компании.