Цены на нефть в свободном падении

Падением цен на нефть начались во вторник торги на ведущих мировых биржах. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июне упала на 5 % ; июньский фьючерс американской WTI потерял при открытии почти 15 %.

Накануне стоимость июньских контрактов на поставку нефти марки Brent обвалилась ниже 20 долларов за баррель, сорта WTI - ниже 14,5 долларов. Рынки обеспокоены возможностью хранения "чёрного золота" в условиях крайне низкого спроса, вызванного остановкой деловой активности и многочисленных транспортных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. На трейдеров также повлияло решение Нефтяного фонда США (United States Oil Fund) избавиться от июньских фьючерсов.

В понедельник также стало известно, что американские компании начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его оценкам, в текущем месяце частные фирмы доставили в указанные хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Ранее в этом месяце Министерство энергетики США заключило соответствующие контракты с несколькими компаниями. Они могут разместить примерно на год в хранилищах стратегического нефтяного резерва около 23 млн баррелей; основная часть будет доставлена в мае и июне.