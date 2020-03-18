Обвал на биржах и нефть за 25$

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых американских индексов: промышленный Dow Jones потерял более 6%, индекс самых крупных компаний рынка США S&P 500 упал более чем на 5%, индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 4,7%.

А европейские биржи пережили один из худших дней за последние семь лет.

Комментирует брокер Мэтью Чеслок (Virtu Americas LLC):

"Некоторые сферы экономики, такие авиаперевозки, и в целом индустрия путешествий, попали под большое давление. Но думаю, что банках сейчас ситуация отличается от того, что было во время кризиса 2008 года. У финансовой системы есть запас прочности и мы пока не слышим о каких-то последствиях. Но для нефтегазового сектора проблемы продолжатся. Сейчас Саудовская Аравия и Россия вступили в соперничество и это напрямую влияет на весь мир".

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent в среду обвалилась до 24,9 доллара за баррель. В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в мае 2003 года.