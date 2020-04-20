Цены на нефть снижаются

Цены на черное золото снижаются. Стоимость барреля WTI рухнула более чем на 20% и опустилась ниже 14 долларов впервые с 1999 года.

Эксперты связывают падение цен с продолжающимся накоплением нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, растут запасы сырья на базе поставок в штат Оклахома.

Джихад Азур, директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ, отмечает:

"На цены также повлияли результаты переговоров ОПЕК и партнеров о продлении сделки по сокращению добычи. В особенности это падение затронет страны с экономикой без нефтяных доходов, которые, в том что касается рынка услуг, туризма и торговли, составляли основу ненефтяного сектора".

Объем нефти марки WTI в хранилищах в настоящее время оценивается в рекордные 160 млн баррелей. Стоимость барреля нефти марки Brent потеряла около 4%, пустившись до отметки в 27 долларов.