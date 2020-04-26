А "Утрехт" против!

Клуб "Утрехт" высшей лиги Нидерландов готовится подать иск против решения федерации футбола королевства об отмене игр оставшейся части нынешнего сезона и распределении мест в европейских соревнованиях будущего года на основании текущих позиций в турнирной таблице.

На тот момент "Утрехт" занимал шестую строчку, пятое еврокубковое место он уступал команде "Виллем II" лишь потому, что сыграл на один матч меньше, но имел при этом лучшую разницу забитых мячей.

Нидерланды первыми в Европе остановили чемпионат высшей лиги после того, как власти страны запретили в стране проведение всех крупных массовых мероприятий , в том числе и футбольных матчей, до 1 сентября в связи с эпидемией COVID-19.

В итоге "Виллем II" получил путевку во 2-ой квалификационный раунд Лиги Европы, а "Утрехт" отставал без еврокубков.

Разочарование принятым федерацией решением выразили и футболисты амстердамского "Аякса". Хотя они и прошли в групповой этап Лиги чемпионов с первой позиции, но считают, что их лишили при этом возможности получить чемпионский титул.

Владелец "Утрехта" Франс ван Сюмерен заявил, что его клуб воспользуется услугами самых лучших адвокатов, чтобы заставить федерацию отменить своё решение.